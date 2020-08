Vendere auto con agevolazioni legge 104 e nuovo bonus auto, cosa è possibile fare? Tanti i dubbi sul nuovo bonus auto con e senza rottamazione soprattutto da coloro che fruiscno della legge 104, rispondiamo alle domande dei lettori.

Legge 104 e agevolazioni fiscali auto: si può vendere prima dei quattro anni

1) Buongiorno, se acquisto una autovettura con legge 104, dopo quanto tempo posso venderla in quanto mi rendo conto che non mi serve più e come funziona per il discorso delle agevolazioni fiscali ci devo pagare su delle differenze? Grazie

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il disabile ha diritto alle agevolazioni fiscali auto che corrispondono a una detrazione Irpef del 19 per cento del costo sostenuto per un valore complessivo di euro 18.075,99.

La detrazione spetta una sola volta nell’arco di quatto anni decorrenti dalla data di acquisto. Possono riottenere la detrazione solo se il veicolo è stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), perché demolito.

Il beneficio non spetta se l’auto è stata esportata all’estero.

Passati quattro anni dalla data dell’acquisto usufruendo della legge 104 con le relative agevolazioni, è possibile fruire nuovamente della detrazione per gli acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo.

Le agevolazione si perdono nel caso della vendita dell’auto a titolo oneroso o gratuito, nello specifico l’Agenzia precisa che: “prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse”.

Si può vendere l’auto con legge 104 e acquistarne una con il bonus auto

2) Buongiorno, ho acquistato tre anni fa un auto con la legge 104 e ho anche l’esenzione del bollo auto, posso vendere la mia auto e acquistare una nuova auto con il bonus di 10.000 euro e posso avere anche la detrazione e pagare l’Iva inferiore.

Lei se vende l’auto prima dei quattro anni, come sopra menzionato, non ha diritto alle agevolazioni fiscali per legge 104. Può acquistare tranquillamente una nuova auto usufruendo del bonus auto secondo i requisiti richiesti. Le due agevolazioni sono diverse tra loro e sono regolate in modo diverso.

Per il bollo auto l’esenzione spetta su una sola auto, se vende l’auto basta comunicare la nuova targa su cui si richiede l’esenzione del bollo.

⇒ Bonus auto e legge 104: il concessionario può accedere agli incentivi

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube