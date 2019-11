Vendere le monete rare e antiche: i negozi di numismatica a Milano

Sono sempre tantissimi i lettori che ci scrivono per sapere il valore delle loro monete o banconote e per avere informazioni su come venderle oppure come mettersi in contatto con eventuali collezionisti. Il nostro consiglio di sempre è quello di rivolgersi al negozio di numismatica più vicino, dove è possibile trovare personale esperto e preparato che sarà in grado non solo di dare una valutazione attenta e precisa di monete rare e antiche ma che potrà anche dare indicazioni precise di come vendere tali monete.

Vendere monete a Milano

I nostri utenti, però, si lamentano di non sapere dove sono situati i negozi di numismatica nelle loro zone di residenza e proprio per questo abbiamo avviato una ricerca capillare di tali attività segnalandole ai nostri lettori per facilitare la ricerca. In questo modo è possibile scegliere quello più comodo e vicino. Da tenere presente che molto spesso nelle province, soprattutto se piccole non sarà facile trovare un negozio di numismatica, e per questo motivo riportiamo solo quello delle città principali.

A Milano sono presenti diversi negozi di numismatica e sono per le precisione:

Negozio di Numismatica Speronari numero di telefono 02 86463417 Via Speronari, 7 20123 Milano, Italia

Crippa Numismatica s.r.l. 02 878680 Via dei Cavalieri del Santo Sepolcro, 10, 20121 Milano MI

Numismatica Memoli Di Memoli Ernesto 339 842 3825 Via Alessandro Volta, 17, 20121 Milano MI

Il Collezionista di Colotti Gilberto 02 3655 8235 Via Libertà, 108, 20092 Cinisello Balsamo MI

Filatelia Numismatica Gilardi 02 469 2813 Via Domenico Cimarosa, 11, 20144 Milano MI

Filatelia e Numismatica Dainelli Riccardo 02 738 0387 Via Canaletto, 15, 20133 Milano MI

Numismatica Metrò 02 878113 Stazione Metropolitana Cordusio, 20123 Milano MI

Numismatica Lago Maggiore Spa 02 7254 6219 Via Torino, 2, 20123 Milano MI

Negrini Raffaele Studio Numismatico 02 805 4028 Via Privata Maria Teresa, 4, 20123 Milano MI

La Moneteria S.n.c. – Acquisto e Vendita Monete 02 877889 Via Bassano Porrone, 4, 20121 Milano MI

Se non trovate il vostro negozio di numismatica scriveteci e lo troveremo noi per voi.

