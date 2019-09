I versamenti dei contributi per il socio della società non sempre sono dovuti, è quanto precisa la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23790/2019, in cui afferma che il socio della Srl che non presta la propria attività in via abituale e prevalente non è obbligato al versamento in percentuale dei contributi all’Inps.

Contributi Inps per i soci che partecipino nell’azienda

La Corte di Cassazione ha precisato che i contributi sono dovuti dai soci di società a responsabilità limitata esclusivamente ove essi partecipino al lavoro dell’azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all’interno dell’azienda, non obbliga al versamento.

La sentenza

La decisione della Corte si è allacciata ad una precedente sentenza della Corte di Cassazione molto rilevante, la numero 21540/2019, in quanto si tratta di una questione alquanto spinosa, che determinava la pretesa (da parte dell’Inps) quasi automatica dei contributi nei confronti di tutti i soci di srl, a prescindere dalla loro concreta attività lavorativa.

Nel sito dell’Inps, infatti, è chiaramente precisato che se il contribuente ha una partecipazione in srl, occorre sommare all’imponibile Inps anche la parte del reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali ed attribuibile al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che l’assemblea ha riservato a detti utili.

