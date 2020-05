Verstappen vede Sainz come candidato ideale per sostituire Vettel

Max Verstappen pensa che Carlos Sainz possa succedere a Sebastian Vettel alla Ferrari. Parlando in una sessione di domande e risposte live su Instagram, Verstappen ha scherzato sul fatto che non era in corsa per il posto Ferrari. “Le speculazioni su Vettel andavano avanti da un po’, continuerà o no con la Ferrari ? Bene oggi sappiamo che Sebastian dirà addio al cavallino rampante”, ha detto Verstappen. “Suppongo che molto presto scopriremo chi sarà il sostituto. “Non sono assolutamente io, te lo posso dire. Sono alla Red Bull. Ho visto sorgere alcune domande se stavo andando in Ferrari, ma non sono interessato. Qualcun altro ha l’opportunità di guidare ora per la Ferrari, e ovviamente è una grande squadra, e sono sicuro che prenderanno la decisione giusta sul prossimo pilota. Vediamo cosa succederà.”

Max Verstappen pensa che il sostituto di Sebastian Vettel alla Ferrari sarà Carlos Sainz

Secondo indiscrezioni Carlos Sainz potrebbe essere annunciato come il nuovo compagno di squadra di Charles Leclerc entro pochi giorni, forse già entro la fine di questa settimana. Quando a Verstappen è stato chiesto da David Coulthard se il “nome dal suono italiano” fosse quello giusto per la Ferrari, oppure quello spagnolo, Verstappen ha dato il voto al suo ex compagno di squadra della Toro Rosso. Verstappen ha aggiunto: “Penso che non sarà il nome dal suono italiano. Vediamo. Alla fine della giornata, è solo una supposizione. Dovremo aspettare e vedere. ”

