Very Mobile: come attivarla, copertura e offerte

Very Mobile è un operatore virtuale low coast, molto probabilmente sarà la vera alternativa a fare la concorrenza ad Iliad e agli altri operatori, ma vediamo la copertura, come attivarlo e quali sono le offerte che potete prendere in considerazione per le proprie esigenze.

Very Mobile, il nuovo operatore telefonico virtuale low coast

Very Mobile è il nuovo operatore telefonico, attivo dal 24 febbraio 2020 in Italia, si appoggia sulla rete Wind Tre, le sue offerte sono improntate ad offrire minuti illimitati e tanti Giga a prezzi molto convenienti, la notizia sta girando e la curiosità degli utenti dovute alle ultime mancanze di Iliad e ai costi più alti degli altri operatori, è tanta.

Per ora Very Mobile entrerà nel mercato con un’unica offerta, poi nei prossimi mesi si studieranno vari piani tariffari in corrispondenza dell’utenza di provenienza. L’unica offerta che da la possibilità oggi all’utente di passare a Very Mobile, è quella al prezzo di 4,99 euro/mese che prevede minuti e sms illimitati, 30 GB sotto la rete Wind Tre a 4G.

Per ora l’offerta è dedicata a tutti quelli che provengono dai seguenti operatori:

Iliad

Kena Mobile

PosteMobile

Fastweb

ho. Mobile

Coop Voce

Lycamobile

Tisca Mobile

altri MVNO

Solo per i primi 20mila clienti sarà applicabile la promozione a 4,99 euro/mese, la portabilità per gli operatori citati è di 5,00 euro, l’attivazione SIM per i gestori non citati nella lista avrà un costo di 25,00 euro.

La sua copertura è quella di Wind Tre, quindi abbastanza buona in Italia. Se volete fare una verifica sulla copertura basta andare sul sito ufficiale.

L’attivazione al momento è possibile solo online, a breve arriveranno anche i punti vendita con le SIM per soddisfare i clienti che non amano tanto operare online. Per l’acquisto online della SIM bisogna acquistarla con prepagata o carta di credito, la spedizione è gratuita e la consegna avverrà entro 5 giorni.

Per attivare il numero basterà scaricare l’app di Very Mobile per iOS e Android, bisogna fare un video e per fare l’abbinamento alla nuova SIM Very bisogna tenere a portata di amno anche un documento d’identità e il codice fiscale, l’attivazione avverrà in poche ore.

