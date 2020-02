Very Mobile, offerta di 4,99€ al mese dal nuovo operatore Wind Tre

Dopo ho.mobile, nato dalla famiglia Vodafone, e Kena, figlio della Tim, Very Mobile è il prossimo operatore virtuale, nato dall’unione tra gli operatori telefonici classici Wind e Tre. Il nuovo operatore virtuale vedrà la luce in questa settimana, e prevederà la funzione 5G-ready, sicuramente una ricchezza maggiore rispetto a tutti gli altri operatori virtuali esistenti. Very Mobile ha già pensato ad una prima offerta super economica, che potrebbe dare del filo da torcere ai suoi rivali. Vediamo tutte le informazioni di seguito.

Very Mobile, anche Wind Tre ha il suo operatore virtuale super economico

La prima offerta con la quale Very Mobile fa il suo debutto e spera di poter conquistare gli italiani prevede un numero illimitato di minuti, così come gli SMS, oltre a 30GB della rete 4G.

Il tutto a soli 4,99 euro al mese, alla quale si aggiunge il costo di 5 euro per l’acquisto della SIM, se si proviene da altri operatori virtuali, mentre la spedizione è gratis.

L’offerta ha un limite: è disponibile solo per i primi 20.000 clienti.

L’operatore Very Mobile non prevede alcun costo extra, mentre l’attivazione della SIM è un’operazione semplice e rapida, garantisce l’assistenza sempre disponibile ed il 99% della copertura rete.

Altre importanti informazioni di cui tenere conto sono: l’assenza di contratti, come anche l’assenza di costi o penali qualora si volesse disattivare l’offerta.

Una volta, poi, finiti i GIGA sarà stesso Very Mobile a bloccare la navigazione al fine di evitare i extra-costi.

I servizi compresi, e che quindi non costituiscono un costo aggiuntivo sono: il servizio “ti ho cercato”, il servizio “Ring me”, “Hot Spot” e “App Very”.

In caso di viaggi in Europa, i giga diventeranno 2,4 ed il numero a disposizione dei clienti è il 1929, mentre per chi non è cliente è riservato il numero 800 99 4444.

Infine, è giusto chiarire che queste sono le prime informazioni che circolano sul web relative a Very Mobile, e che pertanto sarà necessario aspettare ancora qualche giorno per renderle ufficiali.

Di seguito, vi riportiamo il sito ufficiale per ulteriori informazioni:

https://verymobile.it/

