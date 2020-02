Vettel e Leclerc la migliore coppia della Formula 1, afferma Binotto

Il caposquadra del team Ferrari Mattia Binotto insiste sul fatto che Sebastian Vettel rimanga la migliore opzione per collaborare con Charles Leclerc per la stagione di Formula 1 del 2021 e che essi costituiscono la migliore formazione di piloti nello sport. Il contratto di Vettel si esaurisce alla conclusione della stagione 2020 e, con nulla di concordato o annunciato all’inizio della stagione, si è ipotizzato che il pilota tedesco avrebbe potuto lasciare la Ferrari, per andare in un altro team oppure decidere di ritirarsi. Nel frattempo Charles Leclerc ha ottenuto un nuovo contratto di cinque anni. Nonostante l’incertezza, la volontà della Ferrari è quella di mantenere il pilota veterano anche nella prossima stagione.

Binotto pensa che Vettel e Leclerc siano la migliore coppia di piloti in Formula 1 e spera che i due possano continuare anche nel 2021

Nel corso della conferenza stampa a Barcellona in occasione dei test prestagionali, Mattia Binotto a proposito di Vettel e Leclerc ha detto che sono la migliore coppia di piloti in assoluto in Formula 1 e spera di poter contare ancora su di loro anche nel 2021. Mattia Binotto ha confermato di stimare molto Vettel e ha garantito che presto i due si siederanno per discutere del rinnovo di contratto per le prossime stagioni. Molto comunque dipenderà anche da come andranno le cose in pista e se la nuova monoposto Ferrari SF1000 sarà competitiva in questa stagione di Formula 1 che prenderà il via il prossimo 15 marzo con il Gran Premio d’Australia che si correrà a Melbourne.

Ti potrebbe interessare: Mattia Binotto: la Ferrari “non è abbastanza brava” nei giochi politici della Formula 1

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube