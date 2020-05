Vettel non ha mai avuto l’auto in Ferrari per diventare campione secondo Massa

Sebastian Vettel si è avvicinato al titolo mondiale due volte durante il suo periodo alla Ferrari. Sia nel 2017 che nel 2018 ha guidato le classifiche nella prima metà della stagione, perdendo solo da Lewis Hamilton e Mercedes nel corso dell’anno. Felipe Massa ritiene che Vettel abbia comunque ottenuto ottimi risultati in Ferrari. Nessuno sa meglio di lui come ci si sente a perdere in una Ferrari da Lewis Hamilton. Vettel nel suo periodo alla Ferrari ha ottenuto quattordici vittorie nel Grand Prix, tre in più di Massa. Il brasiliano non pensa di poter parlare di un’avventura fallita.

Felipe Massa ritiene che Vettel abbia comunque ottenuto ottimi risultati in Ferrari non avendo avuto mai l’auto migliore

“Ha vinto molti campionati e gare nella sua carriera e anche in Ferrari penso che abbia fatto molto bene. Ha vinto molte gare e ha persino combattuto per i campionati. Va detto che non ha mai avuto la macchina per diventare un campione, ” afferma Massa nel vodcast di Sky Sports F1. Massa non si sorprenderebbe se il quattro volte campione del mondo appenderà il casco al chiodo dopo quest’anno. Secondo lui, Vettel sa sempre esattamente cosa vuole e se non riesce a trovare una squadra che gli dia le giuste opportunità, si fermerà. Vedremo dunque se davvero il quattro volte campione del mondo si ritirerà alla fine della sua ultima stagione con la Ferrari o alla fine riuscirà a trovare un’altra squadra dove continuare a correre in Formula 1.

Ti potrebbe interessare: Mercedes potrebbe usare il nome di Vettel per fare pressione ad Hamilton per il rinnovo

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube