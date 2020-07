Vettel vicino ad Aston Martin: il manager di Perez parla con altre squadre

Il fatto che Sebastian Vettel sarà disponibile nel 2021 è stata la notizia più intrigante dal mercato dei piloti da quell’annuncio. I migliori team hanno chiuso la porta uno a uno, lasciando Racing Point (Aston Martin l’anno prossimo) come l’opportunità più competitiva e sembra che il team sia realmente interessato all’arrivo del tedesco. Red Bull Racing ha escluso più volte nelle ultime settimane il ritorno di Sebastian Vettel. Apprezzano il quattro volte campione del mondo e ciò che hanno ottenuto con lui, ma ora si stanno concentrando sul futuro. Quando è stato annunciato questa settimana che la Mercedes stava estendendo il contratto di Valtteri Bottas, era chiaro che per il pilota tedesco non era rimasto nessun posto tra le squadre di vertice.

Il manager di Perez ha confermato di parlare con altre squadre, sembra sempre più vicino l’approdo di Vettel in Aston Martin

Considerando l’attuale collaborazione che Racing Point ha con Mercedes, la scuderia rosa potrebbe essere una buona alternativa per il pilota della Ferrari. Inoltre, le ultime indiscrezioni relative a Sergio Perez confermerebbero che qualcosa realmente bolle in pentola. ESPN Mexico afferma che il manager di Perez (Julian Jacobi) sta già prendendo in considerazione un addio da Racing Point e pertanto ha lavorato duramente nelle ultime settimane per mettere il messicano in un’altra squadra. Presumibilmente ci sono stati colloqui con Haas e Alfa Romeo.

