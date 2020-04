Viaggi di istruzione annullati: sono pronti i rimborsi

Ai primi segnali dell’emergenza da Coronavirus e dopo i primi casi di contagio, la scuola aveva deciso inizialmente di chiudere per qualche settimana, per poi prolungare tale periodo di stand by ed infine il MIUR aveva anche sospeso tutte le visite didattiche almeno fino a marzo. Con l’aumento, poi, dei contagi e dei morti, siamo arrivati alla situazione attuale e per quanto riguarda la scuole, oltre alla sua chiusura ufficiale fino al 18 maggio ipotetico, sono stati annullati anche tutti i viaggi di istruzione, visite guidate ed uscite fuori porta, che si dovevano svolgere in estate, per la precisione nel mese di giugno. Si parlava già di un rimborso futuro per tutti coloro che avevano già anticipato la caparra di tali viaggi o addirittura ne avevano pagato l’intera somma. Adesso, finalmente, si inizia a parlare di qualcosa di concreto.

Annullamento dei viaggi di istruzione: finalmente sono pronti i rimborsi

A darci queste buone notizie sono due senatori di Italia Viva, i quali hanno firmato l’emendamento riguardante i rimborsi dei pacchetti turistici, tra cui, ovviamente, sono considerati anche i viaggi di istruzione.

I due hanno reso noto che tali pacchetti turistici acquistati, facendo riferimento sorpattutto a tali viaggi scolastici annullati, potranno avere un duplice epilogo.

Il primo è quello del rimborso intero della somma cacciata prima dell’annullamento, mentre il secondo prevede che tale somma potrà essere trasformata in voucher con un altro emendamento proposto da Viva Italia per il decreto Cura Italia.

Prerogativa dei due senatori è quello di assicurare alle famiglie che i soldi spesi non vengano dimenticati, tenendo in considerazione la loro situazione economica in un momento così delicato dove non tutti possono contare su uno stipendio fisso.

Infine, non abbiamo ulteriori informazioni che possono dirci effettivamente in concreto quando tali rimborsi o voucher saranno disponibili e per chi.

Detto questo, aspettiamo ulteriori novità.

