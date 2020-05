Videochiamate Slack: come effettuarle

Nel tempo della comunicazione a distanza e delle interazioni sociali quasi azzerate, scopriamo le videochiamate Slack, una discreta alternativa ai vari Google meet e Zoom. Vediamo come funziona il sistema Slack e quali sono le funzioni applicabili ad esso.

Videochiamate Slack: funzioni e modalità

Come effettuare una videochiamata attraverso Slack è piuttosto semplice, come del resto lo è con molteplici applicazioni ultimamente. Innanzitutto, occorre aprire un Messaggio Diretto con la persona che si vuole videochiamare. Dopodiché bisognerà cliccare sull’icona Chiama simile ad un telefono. Dopodiché fare click su OK appena viene richiesto accesso a microfono e videocamera. Ed il gioco è fatto.

Ma quali sono le funzioni di Slack

Dunque, una volta entrati nelle modalità videochiamate Slack, sarà possibile ottenere le sue funzioni. Facendo clic sull’icona Impostazioni, viene visualizzato un piccolo menu che consente di fornire un titolo per la chat e modificare le impostazioni di microfono, altoparlante e videocamera. Facendo invece clic sul pulsante Invita persone, è possibile rendere la chiamata una chat di gruppo aggiungendo più persone alla conversazione. Accessibili facendo clic sull’icona della faccina, le Reaction consentono di aggiungere emoji e piccoli messaggi di testo. Inoltre, in qualsiasi momento potrete disattivare l’audio, semplicemente utilizzando il pulsante del microfono, o disabilitare temporaneamente il video facendo un semplice clic sul pulsante della vostra fotocamera. Insomma Slack, software disponibile sia per Android che per iOS ci permette di fare comodamente le nostre videochiamate in maniera efficiente. Un sistema per tenerci sempre in contatto con amici, parenti, colleghi, in questa fase piuttosto lunga di quarantena forzata, in attesa di ripartire, entro il 2021 con le nostre interazioni in carne ed ossa.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube