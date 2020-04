Videochiamate Whatsapp: non più 4 utenti massimo

Arriva una svolta piuttosto interessante nel campo delle videochiamate Whatsapp, fino a poco fa limitata a 4 utenti per gruppo. Il limite sarà di 8 utenti, ma ancora non è ufficiale la data dell’aggiornamento.

Videochiamate Whatsapp: 8 utenti per gruppo

Quando sarà possibile effettuare videochiamate whatsapp con più di 4 utenti contemporaneamente non è ancora dato saperlo, ma si sta muovendo su questa possibilità nelle ultime ore. Trattasi delle novità della versione beta aggiornata della nota app di messaggistica, finita da tempo nel controllo di Zuckerberg. Si tratterà delle versioni beta per iOS e Android, rispettivamente la versione 2.20.50.25 e la versione2.20.133. Ad ogni modo, sembrerebbe che una volta installata questa nuova versione beta sarà già possibile effettuare videochiamate con un numero maggiore di 4 utenti per gruppo. A condizione la stessa versione di WhatsApp sia stata installata da tutti i partecipanti.

Videochiamate ai tempi del covid-19

Ormai, si sa al tempo del coronavirus le videochiamate sono diventate un ultimo lascito tecnologico per poter restare in contatto visivo con i parenti e gli amici cari, lontani da mesi da noi, a causa del distanziamento sociale. E quindi, anche piattaforme come Zoom o Duo, ma anche lo stesso messenger sono finite in cabina di sorpasso, rispetto alla app di messaggistica telefonica per eccellenza. Il motivo è dettato dal limite numerico di utenti che su Whatsapp possono interagire in videochiamata. Finora fermo a 4, ma ben presto ampliato ad un massimo di 8 partecipanti. Anche se, ulteriori indiscrezioni parlano di un incremento moderato a 5 soli partecipanti. Sulle tempistiche, invece, appare molto probabile che si tratterà di un passaggio che deve avvenire a breve, proprio per andare incontro alle esigenze del momento e sorpassare, nuovamente, le alternative “rivali” che offrono videochiamate con più utenti.

Al momento, non resta che attendere, tra un decreto e l’altro, una riapertura graduale e quindi sperare che anche le videochiamate whatsapp possano essere non più una primaria necessità.

