Videochiamate Whatsapp: nuovi aggiornamenti per i gruppi

In tempo di Pandemia, con quarantena forzata e isolamenti casalingo, le videochiamate sono diventate il pane quotidiano per restare in contatto con i propri affetti e i propri amici. Alle videochiamate Whatsapp aggiunge novità, scopriamole assieme.

Whatsapp: novità videochiamate in aggiunta

Si tratta di un piccolo aggiornamento per Whatsapp, in merito alle videochiamate di gruppo, quello rilasciato sia per sistema Android che per iOS. Le videochiamate Whatsapp hanno messo sotto abuso i server dell’applicazione in questo periodo di quarantena da Coronavirus. Sebbene per le videochiamate di gruppo, il sistema resta il medesimo di sempre, ovvero:

entrare all’interno del gruppo Whatsapp, quindi premere sulla icona della telecamera (per la videochiamata) e selezionare le persone da chiamare tramite la maschera che appare sullo schermo. Il numero di persone che possono partecipare a videochiamate whatsapp è sempre al massimo di 4.

Ma cosa è cambiato, dunque nelle videochiamate Whatsapp con più persone?

Quello rilasciato dal nuovo aggiornamento per Android e iOS per le videochiamate whatsapp è un piccolo cambiamento, quasi impercettibile, ma più agevole. Si tratta di effettuare un passaggio in meno, per i gruppi che arrivano ad un massimo di 4 persone, per cui basterà semplicemente accedere al gruppo Whatsapp e cliccare sulla icona della videochiamata. E, in un attimo tutti i componenti riceveranno la videochiamata Whatsapp. Resta, invece diverso il sistema di videochiamate Whatsapp da PC, col quale bisogna attivare Whatsapp Web, attraverso una procedura un po’ più lunga.

