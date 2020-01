Virus cinese: carne cinese in Italia, fate molta attenzione a quello che consumate

Nonostante ci troviamo in piena allerta, che sia di qualunque tipo e qualsiasi genere di cose e persone che arrivano dalla Cina, arrivano comunque prodotti dalla Cina, la colpa è delle frontiere colabrodo e di gente senza scrupoli, per questo è stata ritrovata carne proveniente dalla Cina in un ingrosso di Padova, si parla di 10 tonnellate provenienti dall’Olanda.

Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando e quali attenzioni bisogna tenere al riguardo

Nonostante siamo in piena allerta coronavirus dalla Cina si cerca di fare commercio anche di prodotti molto pericolosi che possono nuocere gravemente alla salute, e non solo, possono arrivare a provocare fino alla morte.

La Guardia di Finanza ha scoperto in un ingrosso di generi alimentari a Padova, ben 10 tonnellate di carne suina proveniente dalla Cina via Olanda violando tutte le norme sanitarie e doganali. La cosa assurda che questo magazzino già era stato oggetto di sequestro per irregolarità; la notizia ha fatto scattare reazioni molto negative dell’accaduto da parte di M5S e Fdi contro l’unione Europea.

Il carico è arrivato in Italia dalla Cina tramite il porto di Rotterdam, è inammissibile come si metta a rischio la vita dei cittadini in un momento così delicato, c’è bisogno che la Commissione Europea intervenga.

Secondo Coldiretti il problema sono le etichettature, servirebbe subito il via libera all’etichettature obbligate della carne suina per garantire tracciabilita’ e trasparenza del prodotto. I ritardi sono colpa del Governo italiano legati alla burocrazia che non capisce l’importanza dell’etichettatura.

Al di là di tutte queste polemiche va detto che non è detto che perché la Cina è stata colpita da questo virus le carni provenienti da li siano infettate, il problema grave è che vengono introdotte qui in Europa con troppa facilità.

L’UE ha comunque innalzato il livello rischio contagio da basso a medio, la trasmissione avviene da uomo a uomo anche se per la trasmissione del virus siamo in attesa di notizie più chiare.

