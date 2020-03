Virus Covid-19: si trasforma in una truffa informatica, fate attenzione

Attenzione alle mail che vi arrivano sulle informazioni sul Covid-19 è un virus informatico. L’oggetto della mail che sta girando in questi giorni riporta: “’Coronavirus: informazioni importanti su precauzioni”. La mail in realtà non dice come fronteggiare l’emergenza e il contagio ma l’obiettivo è quello di ottenere i dati dei destinatari. Cestinatela immediatamente si tratta di un tentativo di truffa informatica “phishing”, a specificarlo il sito FIRSTonline.

Virus Covid-19: la truffa arriva per mail

La rivista avverte i cittadini che le informazioni non arriva tramite mail che riporta una traduzione automatica di un messaggio a firma di un tale Dr. Penelope Marchetti (Organizzazione Mondiale della Sanità), facendo una rapida ricerca su Google non esiste nessun dottore con quel nome O.M.S. nel settore medico sanitario e con i dati riportati nella mail. Si tratta di un raggiro.

Mail truffa Coronavirus, non bisogna mai riportare i propri dati nelle procedure informatiche

Per evitare spiacevole sorprese la prima cosa da fare è controllare l’indirizzo del mittente, anche se sembra corretto, verificare data e ora di invio

Bisogna fare molta attenzione e non riportare mai i propri dati nelle procedure informatiche, specialmente se non siete sicuri. I criminali informatici colpiscono le persone più deboli e utilizzano le emergenze (coronavirus) per indurre le persone ad agire senza riflettere, quindi, seguite le vostre sensazioni e fermatevi un attimo a riflettere, a controllare tramite web se si tratta di una bufala.

Le truffe informatiche sono sempre più frequenti e con i vostri dati personali e bancari possono pulirvi il conto corrente, le carte di credito. Con un semplice click sono capaci di fare cose assurde. Non c’è pietà per nessuno, i truffatori sono senza scrupoli.

L’emergenza Coronavirus preoccupa il mondo intero e c’è sempre chi pensa di truffare le persone, mandando indicazioni su come evitare il contagio, quali accorgimenti adottare. Evitate chi vi scrive su whatsapp messaggi da far girare (eliminateli direttamente), cestinate le mail truffa come questa.

