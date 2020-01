Virus in Cina, c’è un caso in Australia: paura nel Mondo per possibile contagio

Il virus misterioso che sta colpendo la Cina ha fatto una quarta vittima, era un uomo di 89 anni che è morta a Wuhan, proprio dove si è sviluppato il focolaio di questo virus chiamato nuovo coronavirus. Fino ad oggi i casi sono circa 200, e quelli in situazioni critiche ne sono 44.

Adesso la paura si trasmette in tutto il Mondo, un nuovo caso in Australia

Un caso è stato registrato a Brisbane in Australia, un uomo è stato messo in isolamento dopo aver avuto manifestazioni e sintomi molto simili a quelli che si stanno avendo in Cina, l’uomo era stato di recente a trovare i suoi parenti che vivono proprio nella cittadina cinese Wuhan.

Ormai è stato confermato che il coronavirus si trasmette da persona a persona, e sia questo contagio che un altro sono la testimonianza della pericolosità che può rappresentare la trasmissione del virus. I sintomi del virus sono la febbre e problemi respiratori che possono arrivare fino alla polmonite.

I capi del Governo in Cina sono molto preoccupati e danno come priorità il controllo della sicurezza e la salute del cittadino, fuori dalla Cina ci sono due casi in Thailandia, un caso in Giappone e uno nella Corea del Sud. Per questo oggi c’è un vertice per capire se questo virus deve diventare un’emergenza di Sanità pubblica di grandezza internazionale e di come bisogna gestirla.

Molte preoccupazioni ci sono in quanto si è in prossimità dei festeggiamenti del Capodanno cinese dove ci sarà un’affluenza mondiale, e da qui si chiede collaborazione a tutto il mondo per quanto riguarda i controlli già negli aeroporti.

