Virus misterioso: 17 casi in Cina, allarme sulla diffusione della malattia

Un misterioso virus simile al virus Sars ha già causato già dei morti, 17 nuovi casi di cui alcuni in gravi condizioni. La situazione è solo all’inizio e sembra estendersi velocemente. Gli esperti sono molto preoccupati per la diffusione del virus anche in vista delle festività lunari della Cina, quando centinaia di milioni di persone si spostano in tutto il paese.

Allarme virus misterioso in Cina, vediamo cosa sta succedendo

Aumentano le paure del nuovo virus che ha colpito la Cina, simile al virus Sars. Il nuovo ceppo di coronavirus crea allarme in quanto molto simile al virus Sars per la sua similitudine alla sindrome respiratoria acuta grave, che ha ucciso in Cina e Hong Kong nel 2002/2003 quasi 650 persone.

Nuovi casi, circa 17 si sono avuti nella città centrale di Wuhan. Questa città è stata ritenuta l’epicentro dell’epidemia, dei 17 casi tre sono considerati gravi.

La malattia preoccupa gli esperti

Le persone infettate dal nuovo virus vanno dai 30 ai 79 anni. La situazione attuale vede nella città di Wuhan, infettate 62 persone. Le autorità cittadine hanno affermato che otto persone sono in gravi condizioni, di cui 19 sono guarite e sono state dimesse dall’ospedale, le restanti sono rimaste in ospedale in stato di isolamento a ricevere cure.

Al momento sono state segnalate solo due decessi, di cui una persona morta mercoledì di anni 69 per complicazione di tubercolosi polmonare che ha danneggiato molti organi.

Le autorità sono in allerta e stanno ottimizzando i test e controllando tutti i casi di polmonite in tutte le città per identificare le persone infette.

Tre casi sono stati segnalati anche all’estero: due in Thailandia e uno in Giappone.

Gli studiosi del Centro MRC per l’analisi globale delle malattie infettive dell’Imperial College di Londra, ha pubblicato un articolo in cui evidenziava che le persone contagiate sono circa 1.70, un numero molto più alto di quello identificato ufficialmente.

