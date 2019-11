Virus su Youtube, come essere infettati con un semplice click

Dopo un’estate piena zeppa di truffe che infettavano gli utenti tramite WhatsApp e vari social, e che rubavano loro ingenti somme di denaro, non si è nemmeno più tranquilli di navigare su Youtube, piattaforma gratis che fino a questo momento era una dimensione sicura. Sì, vi stiamo dicendo che c’è un virus che si aggira anche su Youtube. Di questo è stata avvertito subito Google, ma ciò non è servito a nulla dato che milioni di utilizzatori si sono auto – infettati con un malware che si attiva tramite un semplice click. Non c’è niente da fare, non c’è rimedio, almeno per adesso. Il virus colpisce qualsiasi dispositivo, che sia il cellulare oppure il pc, non c’è via di scampo.

Allarme Youtube: un click sul video per avere un virus

Sembrava l’unica dimensione di internet a non avere problemi, l’unica dimensione sicura in un contesto pieno di virus e truffe, ma questi sono arrivati anche su Youtube pericoloso.

Il meccanismo è molto semplice: fai Play e parte il virus.

Ad occuparsi della modalità della infezione tramite video sono stati degli analisti assieme ad un gruppo di ricercatori.

In pratica è emerso che la componente dannosa si diffonde tramite Facebook servendosi del sistema di messaggistica interno di Messenger. Di qui la situazione in cui pc di vario genere e telefonini diventano il tramite di una truffa.

La cosa peggiore della situazione è che non solo si tratta di una questione piuttosto complicata e grave, ma non ancora si è riusciti a trovare una soluzione.

Comunque, tornando alla dinamica dei fatti, quando si attiva il componente rischioso si ottiene un file con estensione bit.ly o t.cn che collega il dispositivo attaccato ad un server esterno che ospita un database di virus.

Cosa basta per avere il virus? Un semplice gesto che facciamo ovunque e non solo su Youtube: fai click e parte un video, momento in cui inizia il vero e proprio attacco da parte del virus.

Facciamo tutto questo noi da soli senza che ce ne accorgiamo e ci arriva un messaggio in chat da un amico o da una pagina apparentemente innocua.

Quando accade questo dopo la situazione precedentemente descritta, vi consigliamo di non aprire il messaggio e di non inoltrarlo ad altri. Vi consigliamo di cancellarlo e di segnalarlo.

Intanto, aspettiamo che la soluzione al problema arrivi al più presto.

Leggi anche:

WhatsApp con un virus ruba dati a Google e Facebook

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062