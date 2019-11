Visita di revisione per invalidità: se c’è stato un miglioramento, la percentuale viene riconfermata?

Invalidità e visita di revisione per confermare lo stato di aggravamento, un lettore ci chiede se alla visita lo stato invalidante risulta migliorato, possono togliere l’assegno di invalidità? Analizziamo cosa prevede la normativa vigente.

Visita di revisione per invalidità

Buon giorno se potevi darmi dell’informazione mi sono Operata al colon di un tumore percepisco di un invalidità del 100 per 100 con la revisione dopo un anno nel frattempo sono andata in pensione a 67 anni con 20 anni di contributi l’invalidità me la può togliere, perché a ottobre ho il controllo grazie

Risposta

Gent.ma Sig.ra

Il diritto alla pensione di invalidità, alla vista di revisione può non essere riconfermato, laddove vi sono delle condizioni di miglioramento del suo stato di invalidità.

Cordialmente Avv. Fernanda Elisa De Siena

