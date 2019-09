Visita fiscale esonero per patologia e depressione, quando possibile

Tantissimi i lettori che ci chiedono se sono esonerati avendo delle patologie invalidanti. Analizziamo il caso di un nostro lettore: Buongiorno, ho il morbo di Parkinson e soffro di depressione sono a casa in questo periodo e sono una dipendente pubblica azienda ospedaliera sono soggetta a visita fiscali? Attendo una vostra risposta. Grazie

Visita fiscale: esonero delle fasce di reperibilità

L’obbligo delle fasce di reperibilità per la visita fiscale e casistiche di esonero diversificate fra dipendenti pubblici e dipendenti privati nel seguente modo:

dipendenti privati

patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

dipendenti pubblici:

patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto.

L’esonero delle fasce di reperibilità viene apposto dal medico curante in base alle casistiche evidenziate sul certificato di malattia telematic

o da inviare all’Ente previdenziale. Per lo stato di invalidità non tutte le patologie rientrano e anche in questo caso il primo certificatore dell’esonero è il medico curante che in base alla gravità della patologia dovrà barrare la casella invalidità ed eventualmente specificare nelle note la motivazione dell’esonero.

In risposta al nostro lettore, se il medico curante non ha barrato la casella per l’esonero dalle fasce di reperibilità della visita fiscale, lei ha l’obbligo di rispettarle.

Visita fiscale e fasce di reperibilità: casi di esonero e ultime novità con differenza fra pubblico e privato

