Visite mediche: liste di attesa sempre più lunghe e intramoenia sempre più costose

Fare una visita medica tramite Asl oramai è divenuta una cosa impossibile; liste di attesa lunghissime. La Costituzione italiana prevede il diritto alla salute, eppure non tutti si possono permettere tale diritto, perché per una visita bisogna attendere quasi un anno e in alcuni casi anche di più, per la visita medica in intramoenia bisogna pagare cifre onerose che non tutti si possono permettere. Ci si chiede questo diritto che fine ha fatto?

Per ovviare ai disagi e ai ritardi nelle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di diagnostica strumentali, se i tempi superano quelli stabiliti dalla Regione di appartenenza, il malato può pretendere che la prestazione sia fornita in intramoenia e senza costi aggiuntivi. Purtroppo, questo non succede mai.

Visite mediche: lo sfogo di una nostra lettrice

Mi scusi non lo sapevo e solo un messaggio in cui dicevo che per prenotare una visita in questo caso la polisonnografia se la voglio fare tramite la ASL (gratis) devo aspettare un anno e forse per quel periodo potrei essere defunto….

Invece anche se intramoenia il cui costo per quanto contenuto 200 € non tutti se lo possono permettere e ripensavo ad un politico (politica) che non molto tempo fa diceva che in Italia abbiamo la migliore assistenza sanitaria del mondo

Se cortesemente mi dice dove vive ci vado a vivere anche io……..

