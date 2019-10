Vitamina B6: in quali cibi la troviamo e a cosa serve

La vitamina B6 fa parte della categoria della molecola idrosolubile, molto essenziale, e si assume tranquillamente tramite fonti alimentari. Se esposta ad alte temperature si degrada e si può presentare nelle seguenti forme attive tipo, piridossina, piridossamina, piridossale. Il dosaggio consigliato è di 1,1 mg al giorno, impossibile non menzionarla nel coinvolgimento degli amminoacidi, come quello in grassi e carboidrati.

A cosa serve la vitamina B6

Basilare per la formazione degli ormoni e per i globuli bianchi, molto fondamentale per l’efficienza del sistema immunitario, e il suo apporto è estremamente importante nella prevenzione dell’invecchiamento cellulare e per la funzionalità cerebrale.

La vitamina B6 assunta tramite fonti alimentari viene assorbita nella parte iniziale tenue, contribuisce al microbiota del colon. Anche a livello epatico viene immagazzinata in forma inattiva.

Trovare un soggetto con carenza di vitamina B6, è molto raro, lo possono essere quei soggetti che scelgono di fare una vita seguendo una dieta vegana, comunque per evitarla è opportuno seguire una dieta il più possibile varia.

È difficile andare in sovradosaggio di vitamina B6, bisognerebbe superare la soglia dei 50 mg quotidiani, comunque non ci sarebbero conseguenze gravi, al massimo si può avere un mal di testa.

Uno di questi motivi per rischiare il sovradosaggio, si potrebbe avere esagerando con l’origano fresco.

In quali alimenti possiamo trovare la vitamina B6

La vitamina B6 la possiamo trovare nei pistacchi freschi, ne contengono circa 1,70 mg per ogni 100 grammi. Poi abbiamo le cipolle secche, contraddistinte dalla presenza di 1,60 mg ogni singolo etto.

Anche nello zafferano è presente la vitamina B6, caratterizzato dalla sua presenza di 1,30 mg ogni 100 grammi.

Poi c’è la salvia fresca, contraddistinta dalla presenza di 1,21 ogni 100 grammi di vitamina B6 e infine la troviamo nell’origano fresco.

