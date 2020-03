Vitamina D: a cosa serve e quali sono i cibi che la contengono

Iniziamo a cercare bene di capire cosa è la vitamina D, quali sono i cibi che la contengono e come è meglio assumerla. La vitamina D è una sostanza di estremo benessere per il nostro corpo, è chiamata anche calciferolo e nel nostro organismo è presente in due modi, o come vitamina D2, che può essere assunta tramite alimentazione ed è di origine vegetale, o come vitamina D3, che viene assorbita dal nostro corpo esponendosi ai raggi solari.

Vitamina D: i suoi benefici e come assumerla

La vitamina D è molto importante per mantenere le ossa forti e sane, in modo da contrastare fratture e l’osteoporosi, contrasta anche chi soffre di psoriasi e dermatite atopica. La vitamina D viene immagazzinata nel nostro corpo anche dai raggi solari, stimola e produce serotonina, endorfina e dopamina, migliorando l’umore e contrastando la depressione.

Importante anche per chi vuole dimagrire, la vitamina D favorisce il produrre di leptina, questo è un ormone che inibisce la fame e aiuta a dimagrire. La vitamina D è molto importante che abbia valori regolari già da quando si è giovani, riduce le infiammazioni, stimola il sistema immunitario e previene le infezioni.

Va ad agire anche sul cervello, prevenendo anche Parkinson e Alzheimer. Tutti si chiederanno allora quali possono essere gli alimenti ricchi di questa vitamina, vediamoli:

tonno salmone merluzzo sardine sgombro molluschi pesce spada olio di fegato di merluzzo uova latte burro yogurt mandorle noci noccioline funghi porcini fagioli cicoria bieta cavolo nero spinaci

Fate attenzione che questa vitamina è liposolubile e molto sensibile al calore e alla luce, quindi è fondamentale la conservazione di questi alimenti, opportuno mangiarli crudi o cucinati in un modo delicato.

Approfittatene in questi giorni di emergenza Covid-19, è di estrema importanza assumere la vitamina D, siamo in primavera e se avete l’occasione durante la giornata di prendere minimo un’ora al giorno di sole, fatelo. Basta mettersi fuori ad un balcone o se avete una terrazza, vi farà solo bene alla salute.

