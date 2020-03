Vitamina D: la dieta che ti rafforza e ti fa perdere peso

La vitamina D dalla scienza è ritenuta preziosa per la nostra salute, e in questo momento particolare ancora di più in quanto sembrerebbe che combatte il Covid-19. La vitamina D è chiamata anche la vitamina del sole in quanto viene assorbita dal nostro corpo in modo naturale quando si è esposti alla luce del sole.

La dieta della vitamina D che ti fa perdere peso e ti rafforza

I benefici della vitamina D per il nostro corpo sono tanti, ottimizza il sistema immunitario e regola l’assorbimento di fosforo e calcio, aiuta molto chi deve perdere peso e previene le malattie cardiovascolari.

Uno studio fatto nel 2009 da studiosi a Cambridge, fatto su 73 donne in sovrappeso con un’età media di 43 anni, è seguita una somministrazione di calcio e vitamina D, si è avuta una riduzione della massa grassa rispetto alle pazienti trattate con il placebo.

Un altro studio sempre fatto nel 2009 in Germania, dove sono stati presi in oggetto 200 persone sovrappeso, dopo che gli è stato somministrato della vitamina D, si è notata una riduzione dei marcatori di rischio per quanto riguarda le patologie cardiovascolari.

Anche per quanto riguarda il sistema immunitario, in uno studio fatto in Giappone nel 2010, si è potuto dimostrare come la vitamina D possa risultare importante. Sempre in Giappone è stato dimostrato, monitorando circa 200 bambini, che la somministrazione di vitamina D favorisce la prevenzione dell’influenza A.

Chiariti un po’ di aspetti sull’importanza della vitamina D, e chiarito che prendere il sole anche d’inverno può essere molto importante per la sua assunzione, il cibo principale che contiene questa importante vitamina è il salmone, il tuorlo d’uovo, il latte e lo yogurt fortificati.

Il fabbisogno giornaliero di vitamina D si aggira intorno ai 600 UI. Si consiglia che prima di agire sull’apporto di vitamina D vi conviene consultare il proprio medico di fiducia con il quale deciderete una linea da seguire.

