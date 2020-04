Vittorio Sgarbi alla Camera: ‘Dittatura dei falsi scienziati, regime ridicolo’

Vittorio Sgarbi nella seduta di giovedì alla Camera, prima della votazione di fiducia per il Decreto Cura Italia, ha dato come è di suo solito, spettacolo. Alla fine la fiducia con 298 voti a favore contro 142 e 2 astenuti.

Vittorio Sgarbi alla Camera da spettacolo

Nel momento in cui si svolgevano le votazioni non sono mancate come è di solito le polemiche, manco a dirlo dell’opposizione. Ma quella più dura non poteva essere che quella di Vittorio Sgarbi.

Il decreto che si era fatto a marzo prevedeva lo stanziamento di 25 miliardi di euro destinati al sistema sanitario, in favore dei lavoratori, per sospendere al momento tutti gli obblighi fiscali e intervenire a favore del Coronavirus con altri tipi di aiuti.

Una buona parte di italiani aveva manifestato tutto il loro malcontento nei giorni passati per questo decreto che aveva promesso ma aveva visto il mancato dei soldi in arrivo e i prestiti promessi non ottenuti, ma proprio nella seduta della camera il commento più forte e che ha lasciato il segno è stato quello di Vittorio Sgarbi che lapidario ha dichiarato:

“C’è una bara davanti a noi qui nel vuoto dell’emiciclo, è la bara della democrazia. Un decreto ridicolo, un voto di fiducia imposto contro le opposizioni. I carabinieri che minacciano i preti in Chiesa, gli elicotteri che controllano chi corre sulla spiaggia vuota, proibiti i funerali. La dittatura dei falsi scienziati e del comitato tecnico scientifico pieno di contraddizioni. La confusione delle misure che solo oggi diventano obbligatorie anche qui, quando la Protezione Civile con Borrelli ha dichiarato ‘Io non uso le mascherine perchè rispetto le distanze. Il 25 aprile dovrà essere la festa della Liberazione dal ridicolo regime che ci governa”.



