Vivo NEX 3S 5G: caratteristiche e specifiche

Il Vivo NEX 3S 5G è atteso per il prossimo 10 marzo, presentato al concept Apex 2020. Andiamo a scoprire le caratteristiche tecniche e le specifiche dello smartphone.

Vivo NEX 3S 5G: caratteristiche

Il prossimo smartphone della Vivo, sarà dunque presentato il 10 marzo al concept Apex 2020. Stiamo parlando della versione aggiornata del Vivo NEX 3 5G, già lanciato a settembre del 2019. La principale novità del modello aggiornato sarà il suo processore, ma andiamo a vedere le altre specifiche e caratteristiche. Il nuovo Nex 3S 5G avrà uno schermo Waterfall (AMOLED), come il modello attuale, presenta una curvatura laterale vicina ai 90 gradi. I tasti per accensione e il volume sono stati dunque sostituiti da pulsanti touch con vibrazione. Avrà diagonale da 6,89 pollici e 2256×1080 pixel di risoluzione. Lo screen-to-body ratio è pari al 99,6%. Per la fotocamera frontale ci sarà un meccanismo pop-up a scomparsa.

Ulteriori caratteristiche del Vivo NEX 3S 5G sul reparto hardware prevedono un processore Snapdragon 865, octa core, capienza 8/12 GB RAM, ovviamente con modem 5G. Oltre alla fotocamera frontale ci sono tre fotocamere posteriori, da 64, 13 e 13 megapixel, lo smartphone si completa con una batteria da 4.250 mAh in grado di supportare la ricarica rapida Super FlashCharge da 44 Watt. In ultimo, il sistema operativo sarà certamente Android 10. Al momento, non è noto il prezzo e se uscirà in commercio al di fuori del continente asiatico. Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube