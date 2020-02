Vivo Z6: caratteristiche smartphone

Lo smartphone Vivo Z6 5G si compone di uno schermo da 6,57 pollici e un processore Snapdragon 765G ed è uno dei modelli di fascia media con un modem 5G. Scopriamo le ulteriori caratteristiche.

Vivo Z6: caratteristiche e specifiche

Al momento preclusi in Italia gli smartphone Vivo, della casa cinese, presentano un nuovo modello di fascia media che decide di adattarsi alle nuove tecnologie con modem 5G. Lo smartphone Vivo Z6 5G possiede una cover in vetro con delle sfumature cromatiche e uno schermo, come detto, da 6,57 pollici con risoluzione full HD+. Nella sua parte superiore troviamo il foro in corrispondenza della fotocamera frontale che è da 16 megapixel. Il suo processore è lo Snapdragon 765G con frequenza massima di 2,4 GHz. La componente hardware si completa con una capienza di 6/8 GB di RAM LPDDR4X e uno storage di 128 GB.

Tra le componenti fotografiche di Vivo Z6 troviamo ben quattro fotocamere rispettivamente da 48, 8 e le ultime due da 2 megapixel. Le quattro lenti hanno un Flesh LED, Ovviamente, connettività garantita da modulo WiFi e Bluetooth 5.0, con una batteria a ricarica rapida da 5.000 mAh. Il Vivo Z6 sarà in vendita dal 29 febbraio, al momento solo in Cina, con un prezzo di circa 300 Euro nelle due versioni di diversa capienza in RAM (6GB+128 e 8GB+ 128GB). In tre colorazioni diverse, ovvero blu, nero e grigio. Non resta che attendere un suo espatrio in occidente, oppure acquistarlo online, dalla Cina con furore.

