Vodafone: a gennaio il ritorno delle ricariche da 5 e 10 euro

L’operatore rosso Vodafone ha deciso di ritornare alle vecchie abitudini, al passato, quando come lui anche altri operatori permettevano a tutti i loro utenti di fare ricariche di 5 o 10 euro, sufficienti per le offerte dei diversi gestori telefonici. Il ritorno al passato non è immediato, ma bisognerà aspetterà il nuovo anno, più precisamente gennaio 2020. Tali ricariche saranno disponibili presso tutti i punti vendita in cui è presente l’operatore telefonico. Vediamo il perché di questa decisione e cosa succederà in seguito.

A gennaio 2020 ritornano le vecchie ricariche Vodafone di 5 e 10 euro

Qual è il motivo di questa decisione? Perché Vodafone ha deciso di tornare indietro?

Per capire cosa sta succedendo e perché il ritorno di queste ricariche bisogna attenerci a quanto è capitato negli ultimi tempi.

Vogliamo parlarvi delle Ricariche Speciali, ricariche a tutti gli effetti con l’unica pecca di essere inferiori rispetto al costo delle promozioni, cioè esse contengono dentro di se delle somme di denaro incapaci di soddisfare a pieno il costo della promozione.

Vodafone, 3 Italia, Wind e Tim le hanno introdotte da un bel po’ di tempo, mettendo i rispettivi utenti in una situazione piuttosto scomoda.

A questo punto è entrato in gioco l’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni che lo scorso 19 dicembre, quindi pochi giorni fa, ha deciso di farsi sentire.

Lo stesso ha deciso di rendere pubblico dal proprio sito ufficiale delle diffide che hanno come destinatari sia la Vodafone, la Tim, la 3 Italia e la Wind.

Scopo di questa diffida è proprio quello di riportare alla luce le ricariche da 5 e 10 euro.

Almeno, per quello che sappiamo noi, la Vodafone non ha perso tempo, e il 10 dicembre ha subito risposto dicendo che a gennaio 2020 sarebbero ritornate le vecchie ricariche da 5 e 10 euro.

Tali ricariche sono disponibili non solo negli store, ma anche presso le edicole e le tabaccherie.

Aspettiamo di vedere cosa faranno gli altri operatori telefonici.

