Vodafone: eccezionale promozione a 5 euro, solo per alcuni clienti

Vodafone è molto attiva in questi giorni, forse sente l’odore della ripartenza e vuole farlo in grande stile. La proposta non è certo da rifiutare, alcuni suoi clienti sono stati selezionati per avere una promozione a 5 euro mensili con internet alla massima velocità in 4,5G.

Vodafone a 5 euro, vediamo qual è la proposta

Per tutti i clienti Vodafone che hanno una scheda abbandonata da un po’ di tempo, il consiglio è quello di andare a vedere nella loro Area Personale e se per caso sono stati invitati per l’attivazione di una promozione veramente speciale, il nome è la Special Minuti 7 Giga.

L’offerta offre al costo di 5 euro/mese minuti illimitati verso tutti i numeri mobile e fissi, in più 7 Gb di internet in 4,5G ad alta velocità fino a 600 Mbps in download. In particolare questo tipo di offerta viene fatta a chi usa veramente poco la Sim, ha in attivazione solo il piano tariffario e nessuna promozione che riguarda altre cose.

Potete provare a vedere se qualche negozio in questo periodo di quarantena è aperto e chiedere informazioni o chiamare il numero Vodafone e con il vostro nominativo o con la scheda Sim in questione, basta chiedere se c’è possibilità di attivare questa promozione o altre.

Sia ben chiaro che la promozione è solo per quel determinato numero, per cui l’attivazione su un’altra linea mobile, non si potrà avere.

Si può ottenere la stessa offerta ma a prezzi diversi che possono variare dai 6 euro ad arrivare ad un massimo di 17 euro, bisogna dare il vostro nominativo e sapere che tipo di offerta vi possono offrire. In questa promozione dei 7 Giga, è inclusa anche il servizio “Rete Sicura”, il primo mese gratuito e poi in attivazione automatica ad 1,49 euro al mese.

Se il pagamento sarà con addebito in conto o con carta di credito, le ricariche saranno uguali al costo del rinnovo, se invece si effettuerà l’addebito sul credito residuo, l’offerta avrà un default.

