Vodafone: ecco l’offerta che fa fuori tutti gli altri gestori

Le offerte di Vodafone sul sito ce ne sono e tante, ma una in particolare è in grado di superare di gran lunga tutte le concorrenti sul mercato, incominciando da Iliad.

Vodafone, grande offerte che spiazza tutti i concorrenti

La promozione di cui stiamo parlando, la classica Special Unlimited, dove si possono usufruire di 50 Giga di traffico alla massima velocità possibile di navigazione, in più nella promozione ci sono le telefonate verso tutti illimitate verso tutti e sms illimitati. Il prezzo di questa promozione è di 7,00 euro\mese per sempre, con l’acquisto obbligato della sim ricaricabile con il credito residuo, su questa sim sarà necessario richiedere la propria portabilità del proprio numero originario.

Passare alla Special Unlimited sarà possibile sono se si è clienti Iliad o un altro operatore virtuale, esclusa LycaMobile. Questo passaggio comporterebbe il pagamento di un contributo iniziale di 12,00 euro per accedere alla promozione, e in più una spesa aggiuntiva di 10,00 per l’acquisto della sim dove verrebbe richiesta la portabilità.

La navigazione sarà effettuata sotto alla rete Vodafone in 4G senza alcuna aggiunta di costi, ma con il massimo di 600Mbps in download.

Aggiungiamo anche un’altra cosa, per i vecchi clienti Vodafone, che sono passati ad Iliad, possono ritornare di nuovo a Vodafone senza pagare nessuna spesa aggiuntiva citata prima, stiamo parlando sia delle 12,00 euro del contributo iniziale, sia dei 10,00 euro richiesti per la nuova sim. Per usufruire di queste condizioni, dovete fare molta attenzione ai messaggi che vi arriveranno sul vostro telefonino, perchè potranno arrivare messaggi che invitano gli ex utenti Vodafone, oggi Iliad, a fare questo passaggio.

Altra cosa importante da comunicare agli utenti, è che non c’è nessun vincolo contrattuale di durata, questo significa che l’utente può richiedere la portabilità in qualsiasi momento. Non c’è nessun obbligo e vincolo di non dover pagare alcuna penale.

