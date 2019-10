Vodafone lancia l’offerta Special Minuti 100 GB con minuti illimitati

L’operatore telefonico rosso, ormai diventato leader di tutti gli operatori telefonici ben trapiantati in Italia, ci prova con una nuova offerta. L’offerta si chiama Vodafone Special 100GB ed è rivolta a chiunque abbia intenzione di abbandonare il proprio vecchio operatore a favore di quello rosso. Nella fattispecie, la nuova Vodafone Special 100GB prevede al costo di soli 15 euro ben 100GB di traffico dati oltre a chiamate illimitate.

Ma vediamo più da vicino i dettagli della offerta e cosa può offrirci a soli 15 euro al mese.

Vodafone ci riprova con la Special Minuti 100GB

Per contrastare il successo degli operatori telefonici virtuali come Iliad, Kena Mobile ed altri, la Vodafone ha deciso bene di non fermarsi ma di aggiornarsi con nuove offerte da proporre al mercato.

In questa offerta c’è la possibilità di avere:

– Minuti Illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili

– 100GB di traffico dati sotto rete 4G con Hotspot incluso (fino a 600Mbps)

– COSTO: 15€ al mese

– DOVE ATTIVARLA: in NEGOZIO o altro

– COSTO di attivazione: 1€

– COSTO della SIM: 10€ anche se potrebbe variare in base al negozio

Infine, concludiamo col dirvi che la Vodafone si occuperà della proposta e della successiva attivazione tramite la sezione “Offerte Per Te” sull’app MyVodafone o anche sul sito ufficiale Vodafone.it.

