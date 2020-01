Volantino Expert, dal 27 gennaio tanti maxi sconti

Buone notizie per chi spenderebbe tutto in shopping, ma non vuole fare a meno degli sconti. Dal 27 gennaio 2020 Expert darà inizio ad una campagna che prevede maxi sconti con delle rate a tasso zero. La cosa positiva è che si tratta di una campagna che non ha limiti territoriali e regionali: sarà quindi attiva in tutti i negozi Expert presenti sulla penisola ed anche sul sito dell’azienda. Tale campagna permetterà a chiunque lo voglia di fare un finanziamento che non prevede degli interessi e che potrà pagare attraverso la modalità delle rata l’oggetto acquistato con Expert. Il costo verrà addebitato sul conto corrente dell’interessato. I soggetti che potranno fare una simile azione devono essere possessori di buste paga dei mesi da poco passati al fine di valutare l’affidabilità del creditore.

Maxi sconti con l’ultimo volantino Expert dal 27 gennaio

Come sempre, Expert ed altri negozi del settore mirano ad attirare un ampio numero di persone puntando molto su un oggetto che è di interesse comune: il cellulare.

Il cellulare è infatti quell’oggetto di cui nessuno sa fare a meno e sempre molte persone aspirano a cellulari di un certo valore e di una certa qualità.

Così, Expert tra i tanti altri oggetti proposti nel suo volantino, punta molto sul Samsung Galaxy S10, uno degli ultimi prodotti dalla famiglia Samsung, il quale è disponibile al prezzo di 699 euro.

Per chi non vuole seguire le tendenze e si accontenta di cellulari anche meno prestigiosi, Expert ha pensato anche ad altri modelli di diversi marchi che non sono niente male, anzi.

Un esempio sono il modello Oppo Reno acquistabile a 349 euro.

Arriviamo alla famiglia Huawei con il modello P30 Lite disponibile a 249 euro, ed è ancora Huawei il modello P Smart Z da poter avere a soli 179 euro.

Ritorniamo alla famiglia Samsung con i modelli della gamma Galaxy: citiamo il modello A50, Galaxy il modello A40 ed il modello A10.

Non mancano cellulari della Xiaomi come il modello Redmi Note 8T.

Di conseguenza, vi invitiamo a dare un’occhiata all’ultimo volantino dello store Expert.

Leggi anche:

Offerte Expert: parte il sottocosto di Natale

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube