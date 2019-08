Volantino MediaWorld: quali sono le migliori offerte?

Ultime novità dal mondo della tecnologia e dal suo mercato; questa volta a prenderci per la gola è MediaWorld che ha recentemente presentato una campagna promozionale, che segue la scia del Bye Bye Rate, totalmente incentrata sul Tasso Zero. Con questo nuovo volantino che MediaWorld ha lanciato a tutti i suoi consumatori, l’azienda permette agli stessi di comprare quello che più piace a loro e di risparmiare moltissimo sull’acquisto di un prodotto di tecnologia generale.

C’è da dire che c’è tempo fino al 28 agosto per questa campagna promozionale molto particolare, di cui potrete godere. Per essere più chiari, tale campagna è centrata sulla possibilità di richiedere una rateizzazione del pagamento senza interessi. In pratica, il consumatore che vorrà godere di tale modalità dovrà presentare richiesta in negozio, con anche tutte le buste paga dei mesi precedenti. Attenzione: c’è da dire che non è detto comunque che venga accettata, ma deve essere valutata l’affidabilità come debitori

Detto questo, andiamo a dare un’occhiata più da vicino alle offerte promosse da MediaWorld.

Volantino MediaWorld, le sue migliori offerte che non possiamo farci scappare

Nella vastità dei tanti dispositivi tra cui scegliere offerti dall’azienda, spicca un fitness tracker, ovvero un dispositivo indossabile ritenuto però più semplice, anche in termini di funzioni, di uno smartwatch.

Tale dispositivo è targato Xiaomi ed il suo nome complete è il nuovissimo Mi Band 4, in vendita da MediaWorld all’incredibile prezzo di soli 29,99 euro.

Insomma, davvero un affare grandioso per chi è patito di fitness.

Addentriamoci nel mondo dei cellulari, un mondo che avvolge più persone diverse tra di loro.

In particolare, l’attenzione non può non cadere indiscutibilmente sul Samsung Galaxy S10e.

Davvero un bel modello, che rappresenta una sorta di “via di mezzo” tra i costosi Galaxy S10/S10+ ed i dispositivi di fascia media.

Per avere questo dispositivo, bisogna cacciare dalla propria tasca ben 599 euro.

Questo era solo un assaggio del nuovo volantino dell’azienda MediaWorl, pertanto vi invitiamo a recarvi presso i negozi dello stesso per godere delle offerte.

Leggi anche: Volantino Mediaworld Red Friday: ecco le super offerte