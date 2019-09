Volantino Trony, i prezzi bassi che piacciono a tutti

Buone notizie giungono da Trony, anche se riguardano soltanto una regione dell’Italia, il Trentino Alto Adige, e non tutte le altre. Stiamo parlando per la precisione di un SottoCosto ricchissimo di opportunità di risparmio.

Quindi, amici del Trentino iniziate a fare una passeggiata nel punto di vendita di Trony presente nella vostra città o nel vostro paese, perché tale volantino, con tutti i suoi super prezzi bassi,saranno disponibili soltanto fino al 2 ottobre.

Ci teniamo anche a ricordarvi che le scorte dei prodotti effettivamente disponibili sono veramente limitate e non verranno rifornite in corso d’opera. Cosa state aspettando allora?

Trony, nel volantino c’è un nuovo SottoCosto che interessa gli amici del Trentino Alto Adige

Bisogna dire che anche gli altri punti vendita della stessa natura di Trony cercano di soddisfare le richieste dei consumatori lanciando offerte in grado di coprire ogni fascia di prezzo.

Ma concentriamoci ora su Trony e sulle promozioni che ha da offrire.

Partiamo con il top di gamma che è rappresentato dal Samsung Galaxy S10, attualmente in vendita al prezzo di 829 euro, ma forse ancora abbastanza elevato.

Molto più vicino a noi sono i 569 euro necessari per acquistare il Galaxy S10e, un medio di gamma di tutto rispetto con tendenza verso i giganti del mercato.

Ma non è finita qui, dato che si scende ancora nei prezzi e si arriva a toccare delle cifre un po’ più basse, come i 469 euro per l’iPhone 8, passando per 199 euro del P Smart 2019 e finire nei 79,90 euro necessari per acquistare il Nokia 2.1.

Questa era solo un’introduzione, un primo assaggio di quello che è il volantino Trony, che vi invitiamo a guardare e riguardare.

Leggi anche:

Novità nel volantino Unieuro, ecco le offerte da non farsi scappare