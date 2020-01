Volantino Trony: offerte strepitose a costo basso

Se gli altri store decidono di abbassare i prezzi e sorprendere i loro clienti con delle super offerte davvero convenienti, Trony di certo non resta farmo con le mani in mani a guardare. Infatti, ha deciso bene di fare altrettanto e di sorprendere i suoi clienti con delle offerte pazzesche in grado di attirare l’attenzione dei suoi clienti. I profotti presentati dall’ultimo volantino della Trony appartengono alla fascia di interesse medio alta, il che significa che buona parte della popolazione possa essere davvero interessata alla promozione di Torny. Ci teniamo a ricordare, però, che Trony si attiva a livello regionale. Più nello specifico l’ultimo volantino di Trony sarà arrivo nell seguenti regioni: al Nord sarà attivo nella Lombardia, nella Toscana e nel Piemonte,ma anche in Trentino Alto Adige. Invece, al sud, il volantino sarà attivo nelle due regioni della Campania e della Sicilia.

L’ulitmo volantino di Trony è un trionfo di offerte e prezzi bassi

L’ultimo volantino della Trony ha pensato bene di abbassare i prezzi di un prodotto tecnologico davvero usato da tutti e della quale nessuno può fare a meno: il cellulare.

Iniziamo dalla casa Samsung che assieme al brad Apple è stata in grado di dettare mode nel mondo della telefonia.

Non a casa le due aziende sopra citate sono spesso in concorrenza tra di loro e si battono a suon di nuovi cellulari.

Ritornando al discorso cellulari Samsung Trony ha pensato bene di attirare i suoi clienti con i due seguenti cellulari: Galaxy Note 10 ed il Galaxy S10.

Il primo è accessibile pagando la somma di 979 mentre il secondo è disponibile ad una somma pari a 749 euro.

Ma non è finita qui dato che chi lo acquisterà avrà la possibilità di godere di un rimborso attraverso il bonifico bancario corrispondente alla somma di 150 e 200 euro.

Quindi, tutto sommato le cifre che si andranno a spendere saranno rispettivamente di 779 euro e di 599 euro.

Trony non punta solo sulla famiglia della Samsung ma anche sul cellulare Huawei modello P30 Pro che è possibile acquistare a soli 699 euro.

E ancora: è disponibile anche l’Oppo Reno 2Z disponibile a soli 299 euro ed infine Trony presenta anche l’ultimo Xiaomi, il modello Redmi Note 8T a soli 189 euro.

Leggi anche:

offerte Mediaworld, Natale: volantino fino al 24 dicembre

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube