Volantino Unieuro: ecco le migliori offerte

In attesa del Black Friday 2019, Unieuro non si ferma e lancia numerose promozioni su un pò tutte le categorie principali tecnologiche e sugli elettrodomestici, su tutti la straordinaria offerta relativa al telefonino Huawei Mate 20 Pro venduto in promozione a 570,00 euro anziché 1.099,00 euro, oppure il Huawey P smart venduto a 179,00 euro anziché a 249,90 euro, ottimo per chi si accontenta di un cellulare semplice e funzionale.

Ecco le migliori offerte disponibili:

Offerte smartphone

Huawei Mate 20 Pro ad euro 570,00 invece di euro 1.099,00

Wiko View 2 Plus ad euro 129,99 invece di euro 249,99

Huawei Mate 20 Lite ad euro 219,90 invece di euro 349,90

Samsung Galaxy S10+ ad euro 899,90 invece di euro 1.029,00

Huawei P smart ad euro 179,90 invece di euro 249,90

Offerte elettrodomestici

Asciugatrice Bosch Serie 6 ad euro 449,99 invece di euro 799,00

Macchina per caffè Lavazza Jolie ad euro 49,90 invece di euro 79,90

Rasio Philips OneBlade Pro Face ad euro 49,99 invece di euro 84,99

Forno a microonde Samsung 900w ad euro 128,90 invece di euro 229,90

iRobot Roomba 676 aspirapolvere robot + Google Home mini in regalo ad euro 259,00 invece di euro 408,00

Offerte Smart TV

Philips da 32′ ad euro 199,00 invece di euro 269,00

Philips 7300 series da 43′ ad euro 499,00 invece di euro 649,00

Samsung UHD 4K da 43′ ad euro 349,00 invece di 499,00

Samsung serie 7 da 55′ ad euro 499,00 invece di euro 899,00

Hitachi LED TV da 49′ ad euro 299,00 invece di euro 529,00

Sony KD Android TV da 65 pollici ad euro 899,00 invece di euro 1.399,00

Queste sono solo alcune delle migliori offerte che vi proponiamo, per l’intera se l’azione di prodotti in promozione non dovete fare altro che andare sul sito Unieuro.

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062