Volete dimenticare il vostro ex? Oggi si può fare, esiste un farmaco che vi aiuta

Questa sperimentazione non è detta tanto per dire, c’è uno studio alla base, stiamo parlando di un metodo che ci può aiutare ad alleviarci le emozioni legate a ricordi dolorosi o che non vogliamo ricordare.

Esiste un farmaco che vi potrebbe aiutare a dimenticare un ex o eventi dolorosi

Questa sperimentazione a questo nuovo farmaco è effettuata da un medico in Canada, che da 15 anni studia le conseguenze psicologiche dello stress post-traumatico, può aiutare tutti quelli che si lasciano con un fidanzato, come migliorare la vita ai veterani di guerra o chi è stato vittima di un crimine o chi ha subito ogni tipo di violenza, questo farmaco che sembra che funzioni, vi aiuta a “cancellare” questi pensieri dalla memoria.

Questo dottore, ha preso il farmaco sopranolo, che solitamente serve a curare emicrania, ansia e pressione alta, e lo ha trasformato come terapia chiamata di riconsolidamento. Il malcapitato durante la terapia non deve fare altro che mettere per iscritto l’evento negativo che è accaduto e rileggerlo ad alta voce. Con questo sistema si potrebbero alleviare le emozioni che sono legate a quel ricordo e che di tanto in tanto ci torna in mente e farcelo diventare meno doloroso.

Questo dottore e questa sperimentazione hanno attirato la BBC, con cui il dottore ha spiegato che non si tratta di una vera cancellazione, ma l’obiettivo è ridurre l’impatto emotivo degli eventi che ci segnano la vita, in modo da farli diventare meno rilevanti e più trascurabili.

Lo studio il dottore lo ha voluto allargare anche prendendo in esame per aiutare delle coppie che avevano difficoltà a superare e perdonare dei tradimenti o a superare momenti della vita che possono poi diventare ossessivi.

L’obiettivo del dottore è quello di continuare il suo studio e approfondire il tema per mettere a punto gli studi e rendere i metodi più efficaci.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube