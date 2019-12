Volkswagen annuncia ID.3 Pro Power

Volkswagen offrirà quattro opzioni di guida per l’ID.3 anziché tre, come previsto in precedenza. Finora la casa automobilistica tedesca aveva annunciato solo che la 1ª edizione limitata e esaurita avrebbe un costo di circa 40.000 euro e che il modello base successivo sarebbe stato offerto per meno di 30.000 euro. Volkswagen ha annunciato infatti anche un ID.3 Pro Power. ID.3 Pro e ID.3 Pro Power non devono differire per equipaggiamento, ma per prestazioni. ID.3 Pro ha quindi una potenza di 110 kW, mentre ID.3 Pro Power, che costa 1.339 euro in più, ha 150 kW. Finora è stato menzionato solo che l’ID.3 1ST dovrebbe avere una potenza di 150 kW.

Volkswagen ID.3 Pro S avrà probabilmente una potenza di 150 kW, il modello entry-level Pure deve accontentarsi di 110 kW. I potenziali clienti Pure devono accettare compromessi: il caricabatterie AC bifase raggiunge solo 7,2 kW (le altre versioni hanno un caricabatterie trifase 11 kW), il Pure raggiunge solo 50 kW su DC, opzionalmente 100 kW sono possibili. L’ID.3 1ST dovrebbe essere disponibile da 44.600 Euro, l’ID.3 1ST Plus da 49.300 Euro e l’ID.3 1ST Max dovrebbe costare almeno 54.000 Euro. Si tratta però di prezzi non ancora ufficiali.

Secondo un recente rapporto, tuttavia, non è chiaro se l’inizio previsto della consegna in serie dell’ID.3 che come sappiamo è in costruzione da novembre possa avvenire in estate come previsto. Come riportato da alcuni media, Volkswagen è alle prese con “enormi problemi di software” con l’ID.3. Il modello elettrico sarà costruito per mesi con un’architettura software incompleta. In totale, oltre 20.000 ID.3 dovrebbero essere rielaborati. Secondo il rapporto, gli aggiornamenti over-the-air saranno possibili solo con il nuovo software, che deve ancora essere installato manualmente dai dipendenti.

