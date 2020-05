Volkswagen, Audi e Porsche estendono di 3 mesi le garanzie sulle loro auto

In risposta alla crisi dovuta all’epidemia di Covid-19, Volkswagen, Audi e Porsche stanno offrendo un’estensione alle nuove garanzie e alle garanzie estese in molti mercati in tutto il mondo a clienti che attualmente non sono in grado di visitare una concessionaria e denunciare un reclamo. L’estensione della garanzia si applica in tutto il mondo a tutte le auto Audi costruite in Europa, Brasile, Messico e India le cui garanzie scadono o sono scadute tra il 1 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. La durata dell’estensione è di tre mesi dopo la scadenza del garanzia originale, al più tardi il 31 agosto 2020.

Volkswagen, Audi e Porsche stanno offrendo un’estensione alle garanzie delle loro auto in tutto il mondo

“Molti dei nostri partner rivenditori in tutto il mondo sono ancora chiusi o in procinto di riaprire le loro porte”, ha dichiarato Horst Hanschur, Vice Presidente per lo sviluppo del business al dettaglio e il Servizio clienti di Audi. “Stiamo quindi apportando modifiche in una serie di settori al fine di garantire ai nostri clienti ancora un’esperienza premium con il marchio Audi, oltre a garantire il futuro dei nostri concessionari.”

Volkswagen estenderà la garanzia su tutte le auto prodotte in Europa o per l’Unione Europea, mentre Porsche farà lo stesso per tutti i suoi modelli in tutto il mondo. “Siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti una soluzione immediata e non burocratica con questo prolungamento della garanzia di tre mesi”, ha dichiarato Jürgen Stackmann, membro del consiglio di amministrazione della casa automobilistica tedesca, responsabile delle vendite. Le restrizioni sul chilometraggio rimangono invariate per i modelli coperti da entrambe le garanzie (base ed estesa), mentre in caso di sovrapposizione tra l’estensione della nuova garanzia auto e l’inizio di una garanzia estesa, i tre marchi rinviano l’inizio di quest’ultima di 3 mesi.

