Volkswagen aumenta ancora gli investimenti in auto elettriche

Volkswagen ha deciso di aumentare la spesa per lo sviluppo di auto elettriche e tecnologie digitali a 60 miliardi di euro nei prossimi cinque anni, nonostante la casa automobilistica tedesca debba fare i conti con un momento di crisi del settore. Il nuovo budget quinquennale rappresenta un aumento di circa il 36 per cento rispetto al suo piano precedente. Lo ha rivelato la società di Wolfsburg in un comunicato stampa venerdì a seguito di una riunione del consiglio di vigilanza che rappresenta le principali parti interessate.

La spesa media annua in settori come l’ibridazione, la mobilità elettrica e la digitalizzazione sale a 12 miliardi di euro da 8,8 miliardi di euro. “Stiamo decisamente spingendo avanti con la trasformazione del gruppo Volkswagen e concentrando i nostri investimenti sul futuro della mobilità”, ha dichiarato il presidente Hans Dieter Poetsch nella dichiarazione. La casa ha dichiarato che aumenterà gli investimenti per i veicoli elettrici di circa il 10 per cento a 33 miliardi di euro.

La casa automobilistica prevede di costruire 75 varianti di auto elettriche e circa 60 veicoli ibridi. I nuovi veicoli elettrici sulla sua piattaforma elettrica MEB sul mercato di massa includeranno un SUV la cui produzione dovrebbe iniziare nel 2022 nel suo stabilimento di Emden, in Germania. Il SUV avrà circa le stesse dimensioni della Tiguan.

Circa 20 milioni di veicoli alimentati a batteria previsti per il 2029 saranno basati sull’architettura MEB. Questi includeranno modelli per i marchi Volkswagen, Audi, Skoda e Seat. La maggior parte dei restanti 6 milioni di veicoli, saranno principalmente Audi e Porsche EV, modelli che saranno basati sulla piattaforma elettrica ad alte prestazioni DPI.

