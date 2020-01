Volkswagen batte Tesla? Ecco cosa ha detto il CEO

Herbert Diess, amministratore delegato di Volkswagen, ha reso le auto elettriche il tema della sua intervista durante il World Economic Forum di Davos, in Svizzera. Diess ha elogiato Tesla per aver aperto la strada ai veicoli elettrici e alla connettività delle auto. Ma ha sottolineato la gigantesca scala di Volkswagen come mezzo per diventare un giorno il leader mondiale delle auto elettriche. Ha detto che il passaggio ai veicoli elettrici è ancora “una corsa aperta”.

Herbert Diess, amministratore delegato di Volkswagen ha dichiarato che presto la sua azienda supererà Tesla nel settore degli EV

Diess ha dichiarato che Tesla sta avendo il merito di aprire la strada alle altre case automobilistiche modellando un settore nuovo per l’industria automobilistica. Tuttavia il numero uno della casa automobilistica di Wolfsburg ritiene che la sua azienda grazie alle economie di scala possa ben presto raggiungere e superare Tesla diventando leader nel settore delle auto elettriche a livello mondiale.

Ricordiamo che Volkswagen di recente ha lanciato la sua prima auto completamente elettrica ID.3. Questa rappresenta una sorta di antipasto a quella che si preannuncia come una rivoluzione per la sua gamma. Infatti nei prossimi anni sono in arrivo numerosi modelli elettrici che andranno a comporre la gamma ID di auto elettriche del produttore di Wolfsburg. Con questi modelli che saranno proposti a prezzi competitivi sul mercato la casa tedesca pensa e spera di poter presto superare Tesla divenendo la prima potenza mondiale nel settore delle auto elettriche.

