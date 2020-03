Volkswagen chiuderà per un giorno la sua fabbrica in USA per il coronavirus

Volkswagen d’America chiuderà la sua fabbrica di Chattanooga nel Tennessee, lunedì per una pulizia profonda come misura precauzionale contro la diffusione del coronavirus. La casa automobilistica di Wolfsburg ha dichiarato che l’arresto “consentirà ai dipendenti degli impianti di prendere accordi per assistere i propri figli durante la chiusura della scuola di due settimane. “Ci prenderemo anche questo tempo per aumentare le misure sanitarie e di pulizia profonda già intraprese nella nostra struttura”, ha dichiarato la società tedesca in un comunicato. La fabbrica della casa tedesca, che impiega circa 3.800 persone, riaprirà martedì.

Volkswagen chiude per un giorno la sua unica fabbrica negli Stati Uniti per il Coronavirus

Tom du Plessis, amministratore delegato del sito produttivo, ha dichiarato in una nota ai dipendenti che, poiché l’epidemia COVID-19 cambia così rapidamente, la sua azienda valuta costantemente il proprio percorso per i dipendenti, la comunità e l’azienda. Il complesso di Chattanooga è l’unico stabilimento di produzione statunitense di Volkswagen. Nella fabbrica vengono realizzate il crossover Atlas e la berlina Passat.

Sempre in questo impianto la produzione del veicolo elettrico Volkswagen ID.4 dovrebbe iniziare nel corso del 2022. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dagli Stati Uniti a proposito della casa automobilistica di Wolfsburg che a pari degli altri gruppi automobilistici sta mettendo a punto una strategia per poter contrastare la diffusione del coronavirus nei propri stabilimenti in modo da poter andare avanti nei prossimi giorni con la produzione di auto.

