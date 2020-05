Volkswagen condannata dal tribunale al rimborso parziale dei suoi clienti per il dieselgate

La Corte costituzionale tedesca ha condannato lunedì 25 maggio la Volkswagen a rimborsare parzialmente un cliente che aveva acquistato un’auto equipaggiata con un motore diesel truccato, in una sentenza che potrebbe influenzare decine di migliaia di procedure cinque anni dopo lo scoppio dello scandalo dieselgate. Dotando le sue auto di software in grado di farle apparire meno inquinanti di quanto non siano in realtà, il gruppo automobilistico tedesco ha ingannato consapevolmente e sistematicamente le autorità per diversi anni, ha spiegato il giudice Stephan Seiters.

Volkswagen pagherà almeno 750 milioni di euro per compensare 235.000 clienti in base a un accordo amichevole

Nel settembre 2015 il gruppo automobilistico tedesco ha ammesso di aver utilizzato un programma per manipolare le emissioni inquinanti dei suoi motori diesel per distorcere i test negli Stati Uniti. Questa è la prima battuta d’arresto legale per il colosso automobilistico in Germania, in questo scandalo che ha fatto precipitare la casa automobilistica tedesca, pilastro dell’economia del paese, in una crisi storica dalla quale sta ancora lottando per uscire.

La Corte era interessata al caso di Herbert Gilbert, 65 anni, che ha acquistato una Volkswagen Sharan diesel usata nel 2014, uno degli 11 milioni di veicoli in cui il costruttore ha ammesso nel settembre 2015 di aver posto software sotto stima delle emissioni inquinanti. Restituendo il suo veicolo a Volkswagen, il pensionato ha diritto a un rimborso, ma quest’ultimo deve tener conto dell’uso del veicolo e quindi della sua perdita di valore nel tempo, escludendo quindi un rimborso completo del prezzo di acquisto.

La decisione arriva dopo la fine di un processo senza precedenti in Germania ad aprile, simile a un’azione di classe americana che ha coinvolto centinaia di migliaia di candidati. Volkswagen pagherà almeno 750 milioni di euro per compensare 235.000 clienti in base a un accordo amichevole, una somma che può sembrare piccola rispetto agli oltre 30 miliardi di euro che lo scandalo è già costato al produttore , principalmente negli Stati Uniti.

