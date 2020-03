Volkswagen ID.4 è quasi pronto, sarà lanciato in Europa entro la fine dell’anno

L’offensiva dei veicoli elettrici di Volkswagen continua con la società di Wolfsburg che nelle scorse ore ha confermato che la versione di produzione del concept ID. CROZZ si chiamerà Volkswagen ID.4. Non è certo una sorpresa, ma la società ha rilasciato nuove foto che mostrano che il crossover è praticamente pronto per la produzione. Leggermente coperto da un involucro blu, l’ ID.4 ha un aspetto robusto poiché presenta un rivestimento del corpo in plastica e piastre antiscivolo. La parte frontale sfoggia anche una griglia completamente chiusa, fari a LED e prese d’aria prominenti.

Guardando l’immagine notiamo un parabrezza irregolare. Il modello ha anche maniglie delle porte aerodinamiche, un tetto spiovente e un lunotto relativamente piccolo. Altri punti salienti includono fanali posteriori a tutta larghezza e uno spoiler montato sul portellone. La Volkswagen mantiene tutti i dettagli sotto copertura, ma hanno confermato che Volkswagen ID.4 sarà lanciato in Europa entro la fine dell’anno. A differenza dell’ID.3, l’ID.4 sarà un veicolo globale che verrà prodotto e venduto in Europa, Cina e Nord America.

A proposito del Nord America, Volkswagen ha già confermato che Volkswagen ID.4 sarà costruito nel suo stabilimento di Chattanooga in Tennessee a partire dal 2022. Per prepararsi alla produzione, l’azienda sta investendo $ 800milioni per espandere lo stabilimento e costruire una nuova struttura per il montaggio dei pacchi batteria. L’ID.4 viaggerà sulla piattaforma MEB e sarà lanciato con la trazione posteriore. Una variante a trazione integrale più potente arriverà più avanti ed è prevista per avere due motori elettrici. La Volkswagen ha confermato che una delle varianti avrà un’autonomia fino a 500 km.

