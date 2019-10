Volkswagen lavora su due nuovi SUV?

Volkswagen potrebbe arricchire ulteriormente la sua gamma di Suv. La casa automobilistica di Wolfsburg ha confermato che sta lavorando su almeno due nuovi SUV per il mercato statunitense, poiché la domanda di tali veicoli continua ad aumentare.

Mentre parlava con The Detroit Bureau nello stabilimento della società tedesca a Chattanooga nel Tennessee, dove viene costruito il nuovo Atlas Sport Cross, l’amministratore delegato del gruppo americano Scott Keogh ha rivelato che entrambi i modelli si posizioneranno al di sotto della Tiguan nella gamma dell’azienda.

Oltre a dichiarare che l’introduzione di questi due nuovi modelli nel mercato statunitense è una nuova entusiasmante opportunità per la casa automobilistica, Keogh non ha fornito ulteriori dettagli su questi due nuovi SUV di Volkswagen. Tuttavia si presume che si possa trattare di due modelli speciali pensati per il mercato statunitense.

Altri ancora invece ipotizzano si possa trattare delle T-Roc e T-Cross che però verrebbero modificate appositamente per il mercato nord americano. Altri ancora parlano della possibile versione coupè di T-Cross oppure di modelli totalmente inediti.

Ricordiamo infine che sempre Volkswagen ha annunciato il lancio nei prossimi anni anche di un Suv completamente elettrico che dovrebbe avere un prezzo tra i 30 mila e i 40 mila euro e si dovrebbe chiamare ID.4. Cresce ovviamente la curiosità di appassionati e addetti ai lavori. Vedremo dunque in proposito che notizie arriveranno nei prossimi mesi.

