Volkswagen: multa record in Australia per il gruppo tedesco

Multa record per il gruppo Volkswagen in Australia. Un tribunale federale di quel paese ha infatti ordinato al Gruppo automobilistico di Wolfsburg di pagare una multa record di 86 milioni di dollari USA per aver barato sulle emissioni agli acquirenti delle sue auto. Si tratta dunque di una sorta di appendice al grande scandalo che negli scorsi anni ha colpito l’azienda tedesca e che da molti è conosciuto con il nome di “Dieselgate”.

La sanzione è la più alta mai emessa dall’Australia nei confronti di una casa automobilistica. Volkswagen ha dichiarato che potrebbe presentare ricorso. Lo scandalo – iniziato quattro anni fa, quando la Volkswagen ha ammesso di aver barato sui test sulle emissioni diesel,- è già costato alla società più di $ 30 miliardi.

La multa che è stata imposta dall’Australia, tra l’altro non riguarda la divisione locale di Volkswagen ma è diretta all’azienda centrale. Il caso che ha portato a questa maxi multa riguarda oltre 57.000 veicoli importati dalla società tedesca in Australia tra il 2011 e il 2015.

“Il comportamento della Volkswagen ha minato l’integrità e il funzionamento delle normative australiane sull’importazione di veicoli che sono progettate per proteggere i consumatori”, ha affermato Rod Sims, presidente di ACCC.

Ricordiamo infine che Volkswagen deve affrontare una causa legale nel Regno Unito, dopo che 100.000 proprietari di veicoli l’hanno accusata di averli ingannati installando un software per ridurre le emissioni delle loro auto in fase di test.

