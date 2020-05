Volkswagen Nivus: rivelato il nuovo SUV coupe

Volkswagen ha finalmente svelato la sua nuova Volkswagen Nivus, la più piccola coupé SUV del marchio che sarà messa in vendita nei mercati sudamericani, prima di essere lanciata in Europa il prossimo anno. Sviluppato in Brasile per il Sud America e per altri mercati internazionali, compresa l’Europa, la Volkswagen Nivus è un crossover subcompatto che condivide la piattaforma MQB con la berlina Polo e la berlina Virtus. Il Nivus sarà disponibile in Brasile nelle prossime settimane, seguito dall’Argentina nel corso dell’anno e da altri mercati sudamericani nel 2021.

Alla fine, la Volkswagen Nivus sarà lanciata anche a livello internazionale, con una versione europea confermata dalla Volkswagen per la seconda metà del 2021. Con un design che si ispira alla Polo, la VW Nivus ha un aspetto più robusto grazie alla maggiore altezza da terra e al rivestimento del corpo in plastica. Si dice anche che sia uno dei veicoli più spaziosi del segmento, vantando “un ampio interno del veicolo” con una capacità del vano bagagli di 415 litri. Questo in parte perché Nivus è più lungo del SUV T-Cross, misura 4.266 mm da paraurti a paraurti e 2.566 mm tra gli assi. La larghezza è simile a 1.757 mm mentre l’altezza è significativamente inferiore a 1.493 mm.

I punti salienti del design includono la linea del tetto spiovente e il profilo simile a una coupé, gli elementi di stile SUV e le eleganti luci a LED, unite nella parte posteriore in modo simile alla T-Cross. Spiccano anche il considerevole spoiler sul tetto e le esclusive leghe da 17 pollici. All’interno di Volkswagen Nivus, il cruscotto del crossover coupé è quasi identico a quello di Polo. Il cruscotto è dominato da un grande touchscreen da 10 pollici in cima alla console centrale che può essere combinato con il pannello degli strumenti digitale Active Info Display da 10,25 pollici per un aspetto high-tech e una maggiore connettività.

In Sud America, la Volkswagen Nivus è equipaggiata con un motore a benzina a tre cilindri turbo TSI da 1,0 litri con una potenza di 116 CV. La versione 200 TSI, l’unità funziona anche con etanolo, nel qual caso produce 128 CV (126 CV) e 200 Nm di coppia. Il motore è agganciato a una trasmissione automatica a sei marce e alla trazione anteriore; AWD non è offerto.

Sul fronte della sicurezza, Nivus è dotata di funzioni come un rilevatore di fatica, ESC (Electronic Stability Control), aiuti all’avviamento su rampe (HHC), KESSY e telecamera di retromarcia. Sono inoltre disponibili il controllo adattivo della velocità di crociera e il freno di emergenza autonomo.

