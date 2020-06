Volkswagen pagherà $ 267 milioni per l’acquisizione del 100% di Audi

Il Gruppo Volkswagen pagherà un premio del 48% per acquistare le azioni degli azionisti di minoranza della divisione premium Audi. Lo ha detto martedì il marchio premium del gruppo in un comunicato. Il Gruppo automobilistico di Wolfsburg, che detiene già il 99,64 per cento di Audi, ha annunciato i piani di estinzione a febbraio. “La Volkswagen AG ha annunciato e precisato di aver fissato il pagamento in contanti agli azionisti di minoranza in cambio del trasferimento delle loro azioni a 1.551,53 euro per azione Audi AG”, ha dichiarato la casa automobilistica.

Il gruppo Volkswagen ha intenzione di investire oltre 230 milioni di euro per poter acquistare il 100% del marchio Audi

Questo a confronto con un prezzo delle azioni di 1.050 euro al pezzo martedì e equivale a un prezzo di acquisto di 237 milioni di euro ($ 267 milioni) per le 152.749 azioni Audi in circolazione, secondo i dati di Refinitiv. Il trasferimento dovrebbe avvenire alla prossima riunione generale annuale dell’Audi, che secondo la casa automobilistica dovrebbe avvenire a luglio o agosto. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno ulteriori novità su questa acquisizione del gruppo di Wolfsburg che le garantirebbe di avere il 100 per cento del suo marchio Audi.

