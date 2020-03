Volkswagen: premiata da EuroNCAP: ecco perchè

Volkswagen ha ricevuto il premio “Advanced” EuroNCAP per il suo sistema di allarme di pericolo locale. È il primo premio assegnato da questa organizzazione a un elemento tecnologico in quasi sei anni. La nuova Volkswagen Golf ha uno dei suoi principali punti di forza nel carico tecnologico. La versione standard comprende, tra l’altro, l’ avvertimento sui pericoli locali. È un sistema di comunicazione Car-to-X – dall’auto all’ambiente – che consente al veicolo di emettere un avviso ad altri in caso di incidente, ingorghi o rallentamenti. È inoltre possibile avvisare il conducente in caso di problemi.

Volkswagen ha ricevuto il premio “Advanced” EuroNCAP per il suo sistema di allarme di pericolo locale

Le possibilità di questo sistema di avvertimento di pericolo locale di Volkswagen non finiscono qui, ma consentono anche ai veicoli di emergenza che dispongono di un dispositivo simile di avvisare gli altri utenti della strada del lavoro che stanno facendo su di esso. Gli avvisi che il sistema emette al conducente iniziano come semplici informazioni se non si tratta di una situazione particolarmente grave, come la presenza di un ingorgo sulla strada. Se l’auto si avvicina e il pericolo aumenta, il sistema emetterà un avvertimento per il conducente in modo che ne sia consapevole.

Questo sistema ha fatto guadagnare a Volkswagen il premio ‘Advanced’ da EuroNCAP. È la prima soluzione tecnologica in quasi sei anni per ottenere questo premio. Il sistema Local Danger Warning, come abbiamo detto, è di serie sulla Volkswagen Golf 8 e non sarà sporadico, poiché il produttore tedesco intende introdurlo nell’intera nuova famiglia di componenti elettrici ID.

