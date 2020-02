Volkswagen si prepara a lanciare un nuovo SUV elettrico

Volkswagen ID Ruggdzz è il nuovo SUV elettrico che il marchio tedesco lancerà entro il 2023 sulla piattaforma MEB. Questo SUV avrà due motori su entrambi gli assi, il che gli conferirà una capacità 4×4. Ruggdzz è una denominazione ancora provvisoria con cui viene battezzato un veicolo che promette di essere un fuoristrada di quelli reali. Prima di questo modello, però nella casa automobilistica di Wolfsburg assisteremo al debutto della Volkswagen ID.4, un SUV che arriverà sul mercato come secondo modello interamente elettrico dopo la ID.3.

Volkswagen ID Ruggdzz avrà una griglia più ampia e più voluminosa rispetto al resto dei membri della famiglia elettrica del marchio tedesco. È anche prevista la presenza di gruppi ottici con forme rettangolari, un tetto quasi orizzontale e una lunotto frontale praticamente verticale. La linea del tetto sarà quasi piatta, mentre il montante C sarà trasparente, una soluzione che mira a migliorare la visibilità del conducente. Per quanto riguarda le misure, la ID Ruggdzz dovrebbe essere lunga circa 4,6 metri.

L’interno della Volkswagen ID Ruggdzz ospiterà cinque occupanti. Tuttavia, non è escluso l’arrivo di una variante più estesa che potrà ospitare altre due persone. Per quanto riguarda i motori, al momento sappiamo solamente che saranno due su entrambi gli assi per garantire la capacità 4×4. Maggiori dettagli su questo modello molto probabilmente arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno aggiornamenti importanti su questo atteso modello della casa tedesca.

